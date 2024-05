Travolto da un autocarro mentre va in bici: morto un 65enne a Nola - travolto da un autocarro mentre va in bici: morto un 65enne a Nola - L’incidente si è verificato in località Piazzolla nella serata di ieri, lunedì 6 maggio. Sul corpo della vittima è stata disposta l’autopsia; indagini affidate ai carabinieri.

