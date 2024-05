Traffico Roma del 07-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità in corso in viale del Policlinico tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università sino alle 17 devi altra linea 649 per un cantiere in via Pontina Vecchia la viabilità in deviata all’altezza di via del risaro stanotte chiusura notturna in via Aurelia Antica tra Largo Tommaso perassi è largo Don Luigi Guanella In entrambe le direzioni sono iniziati ieri al poi Italico internazionali di tennis il torneo proseguirà fino al 19 maggio per sapere come raggiungere l’impianto sportivo è stata messa a punto daservizi per la mobilità la guida gioca sostenibile dei bus alle biciclette da Car Sharing alla metro la guida elenca diverse modalità di spostamento a basso impatto ambientale da guida si può sumobilita.it In collaborazione con Luce ...