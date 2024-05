Traffico Roma del 07-05-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione rallentamenti e code sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per lavori da Castel Giubileo la via Aurelia ripercussioni sulla via Flaminia dove ci sono code a partire dal viadotto Giubileo 2000 ancora sul raccordo anulare perintenso incolonnamenti in carreggiata interna tra la Casilina fino alla via Appia ancora in internal code dall’uscita di via Laurentina fino al bivio con laFiumicino in tangenziale code verso San Giovanni dall’uscita Prenestina Pigneto fino a viale Castrense code anche in direzione Stadio Olimpico dall’uscita Monti Tiburtini Pietralata fino allo svincolo con via dei Campi Sportiviin coda in età dasull’intero tratto Urbano della A24-teramo e sulla diramazione ...