Terrore a Trasacco | Bomba Esplode all' Esterno del Bar - Nessun Ferito Ma Grande Paura

(Di martedì 7 maggio 2024) L'Aquila - Nella tranquilla notte tra sabato e domenica, la quiete diè stata spezzata da un'esplosione che ha scosso l'intero quartiere. Unarudimentale, ma dipotenza, ha fatto irruzione nell'atmosfera serena del centro del paese,ndo all'del bar-tabaccheria Barbarossa, situato in via Febonio, nelle vicinanze di piazza Matteotti. Il fragore dell'esplosione ha squarciato porte e pareti, gettando l'intero quartiere nell'allarme e nella. Fortunatamente, nonostante ilche ha generato,cliente presente nel locale è rimasto. Tuttavia, la violenza dell'evento ha lasciato una scia di tensione e apprensione tra i residenti. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'orrore ...

