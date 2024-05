(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos Salute) - La lista deiti che nelle ultime settimane hanno dato forfait durante i tornei, da Mutua Madrid Open agli Internazionali d'Italia, in vista dello slam di Parigi, il Roland-Garros (Sinner, Alcaraz e Medvedev si sono ritirati, mentre Nadal e Berrettini rientrano

La lista dei Tennis ti che nelle ultime settimane hanno dato forfait durante i tornei, da Mutua Madrid Open agli Internazionali d'Italia, in vista dello slam di Parigi, il Roland-Garros (Sinner, Alcaraz e Medvedev si sono ritirati, mentre Nadal e ...

Tennis, il fisiatra: "Dietro aumento infortuni cambi superficie e tante ore giocate" - tennis, il fisiatra: "Dietro aumento infortuni cambi superficie e tante ore giocate" - La lista dei tennisti che nelle ultime settimane hanno dato forfait durante i tornei, da Mutua Madrid Open agli Internazionali d'Italia, in vista dello slam di Parigi, il Roland-Garros (Sinner, Alcara ...

Aumento degli infortuni nel tennis, il fisiatra: "Cambi di superficie e tante ore giocate" - Aumento degli infortuni nel tennis, il fisiatra: "Cambi di superficie e tante ore giocate" - La lista dei tennisti che nelle ultime settimane hanno dato forfait durante i tornei, dal Mutua Madrid Open agli Internazionali d'Italia, in vista dello slam di Parigi, il Roland-Garros (Sinner, Alcar ...

Internazionali tennis, Sinner rompe il silenzio sul forfait: "Il bicchiere è pieno" - Internazionali tennis, Sinner rompe il silenzio sul forfait: "Il bicchiere è pieno" - «Il bicchiere è abbastanza pieno per quanto fatto fino a ora in stagione. Adesso il mio obiettivo è andare a Torino alle Finals Atp». Lo ha dichiarato Jannik Sinner in conferenza stampa, al Foro ...