Teb - confermati presidente e amministratore delegato | in 15 anni 48 milioni di passeggeri sulla linea T1

(Di martedì 7 maggio 2024) Filippo Simonetti e GiScarfone sono statirispettivamentedi Teb: questa la decisione presa dai soci della società, interamente controllata dal Comune di Bergamo, che si sono riuniti nella giornata di martedì per rinnovare i componenti del Consiglio di Amministrazione, approvare il bilancio d’esercizio 2023 e per condividere i dati dellaT1 in occasione dei 15dall’avvio del servizio Ringraziando la consigliera Anna Donadoni per il lavoro svolto in questi nove, il consiglio risulta così composto: Filippo Simonetti,; GiScarfone,; Elio Moschini, vice; ...

Resta inalterato il vertice di Toscana Aeroporti : il Consiglio d'amministrazione della società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, riunitosi oggi per la prima volta all'indomani dell'assemblea dei soci che ha eletto i nuovi amministratori per ...

Bari calcio, il presidente Luigi De Laurentiis sotto scorta: ha denunciato minacce e intimidazioni dai tifosi - Bari calcio, il presidente Luigi De Laurentiis sotto scorta: ha denunciato minacce e intimidazioni dai tifosi - Non solo l’aggressione al direttore sportivo Ciro Polito. Ad evidenziare un clima di altissima tensione intorno al Bari, la conferma che il presidente Luigi De Laurentiis è da alcuni giorni sotto ...

Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Ucraina Russia, Kiev: sventato un piano russo per assassinare Zelensky. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, Putin è arrivato al Cremlino per la cerimonia di insediamento. LIVE ...

Gaza: Hamas accetta la proposta dei mediatori sul cessate il fuoco, Israele non conferma - Gaza: Hamas accetta la proposta dei mediatori sul cessate il fuoco, Israele non conferma - Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco effettuata dai mediatori di Egitto e Qatar per porre fine a sette mesi di guerra con Israele. Il suo capo politico, Ismail Haniyeh, ha dato la notizia in ...