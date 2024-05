Taglio del nastro al Teatro Pertini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Inclusivo e completamente rinnovato: ilcivicodi via Bologna 38 è tornato a essere l’auditorium dei bressesi dopo 5 anni e mezzo dalla chiusura. Era l’autunno del 2018 quando la sala teatrale, costruita nel 1967, veniva dichiarata inagibile perché gli impianti di sicurezza non erano più a norma; ora ildeltricolore da parte del sindaco di Bresso, Simone Cairo, in cima alle sue caratteristiche scale di ingresso, ha posto fine alla sua completa ristrutturazione, che ha avuto la durata di un anno, diventando Bresso la prima città, sul territorio metropolitano di Milano, a portare a termine un progetto Pnrr Come In di Città Metropolitana per il Piano urbano integrato dedicato alle strutture sociali per le famiglie, per la comunità e per il terzo settore. Il ritorno degli spettacoli e del ...