Svelate per errore le cuffie Sonos Ace Il guaio causato da un rivenditore

Volumio Motivo: lo streamer made in Italy con super display e supporto hi-res completo - Volumio Motivo: lo streamer made in Italy con super display e supporto hi-res completo - L'italianissimo Volumio Motivo è uno streamer audio hi-res da 1749 euro con display touch LCD/IPS da 8 pollici che può essere utilizzato con cuffie o con speaker attivi/amplificatore esterno.

Volumio lancia Motivo: streamer, trasporto e amplificatore cuffie - Volumio lancia Motivo: streamer, trasporto e amplificatore cuffie - L'ultimo nato del marchio fiorentino si colloca al vertice della gamma Volumio e offre un'ampia dotazione che comprende anche un display touch screen da 8 ...

I migliori accessori della primavera per Apple TV 4K e 4K 2022 - I migliori accessori della primavera per Apple TV 4K e 4K 2022 - Apple TV, il piccolo set top box di Apple capace di caricare applicazioni e di servire contenuti in streaming, ha subito un’ultima revisione proprio nel 2022 ed anche se esteriormente non è cambiato m ...