Sul filo di una storia - a Palazzo Moron - celebra la seta | esposizio -i, laboratori e installazioni per conoscere l’arte nobile

(Di martedì 7 maggio 2024) Bergamo, 7 maggio 2024 – Il più grande evento del territorio dedicato allazione dell'arte serica e di tutta la sua filiera produttiva, dalla coltivazione del gelso ai diversi utilizzi del tessuto, torna venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio, nelle sale e nell'ortaglia dii, Bene del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), nel cuore della Città Alta di Bergamo. L'appuntamento ". Suldi una" propone tre giornate dini, visite guidate, incontri con storici ed esperti di design del tessuto,tessili,tematici e un’eclettica mostra mercato perre memoria e contemporaneità di un'arteche fa parte della ...

Napoli, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti tra Salvatore Bisogni e Stefania Filo Speziale - Napoli, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti tra Salvatore Bisogni e Stefania filo Speziale - Giovedì 9 maggio dalle 15 alle 18 - nella Sala Sirica presso la sede dell’Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia in Piazzetta Matilde ...

“Saigon”, il ristorante delle storie sospese - “Saigon”, il ristorante delle storie sospese - Lo spettacolo cult di Caroline Guiela Nguyen apre il festival internazionale “Presente Indicativo” a Milano: sul palco l’epopea nostalgica di una comunità di ...

A Soliera una domenica tra live music e abbigliamento vintage - A Soliera una domenica tra live music e abbigliamento vintage - Domenica 12 maggio il tema è doppio, intrecciando la musica dal vivo e la passione per il vintage, che sia abbigliamento oppure altri generi di accessori, per esempio i dischi a 33 giri in vinile. Il ...