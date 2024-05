Stretta sui medici che ‘prescrivono troppo’ - fondi ai farmacisti per fare lo stesso Accade solo qui

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) L’articolo 32 della Costituzione recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Mai enunciazione fu più disattesa. Sempre più cittadini rinunciano alle cure e coloro che possono sono costretti a rivolgersi al privato per poter effettuare prestazioni che, nel pubblico, non è semplice ottenere: per una visita cardiologica, infatti, il tempo medio di attesa stimato, nel Servizio Sanitario Nazionale, è di circa 400 giorni, per un’ecografia addominale 600 giorni, per una ecografia mammaria quasi 500 giorni e per una tac polmonare circa 300 giorni. E questo nonostante iapplichino quanto previsto dal “Piano Nazionale liste d’attesa”, inserendo sulla prestazione richiesta un codice di priorità, in base al quadro clinico del paziente, per indicarne i tempi di ...