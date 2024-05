(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Ildi Stabilità e crescita dell'Unione Europea è unaper farein direzione della". Lo ha sottolineato l'ex ministro e direttore scientifico dell'ASviS, Enriconel suo intervento al convegno 'Come rendere concreta la' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos in corso al Palazzo dell'Informazione a Roma, ricordando come oggi l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile "ha presentato un rapporto che contiene scenari importanti e interessanti dell'Italia al 2030 e al 2050 grazie a un'inedita analisi realizzata con Oxford Economics", illustra le iniziative legislative assunte dal Governo e dal Parlamento negli ultimi 18 mesi riguardanti le ...

(Adnkronos) – "Il nuovo Patto di Stabilità e crescita dell'Unione Europea è una opportunità per fare investimenti in direzione della Sostenibilità ". Lo ha sottolineato l'ex ministro e direttore scientifico dell’ASviS, Enrico Giovannini nel suo ...

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – “Il nuovo Patto di Stabilità e crescita dell’Unione Europea è una opportunità per fare investimenti in direzione della Sostenibilità ”. Lo ha sottolineato l’ex ministro e direttore scientifico dell?ASviS, Enrico ...

Roma, 7 mag. - (Adnkronos) - "Il nuovo Patto di Stabilità e crescita dell'Unione Europea è una opportunità per fare investimenti in direzione della Sostenibilità ". Lo ha sottolineato l'ex ministro e direttore scientifico dell'ASviS, Enrico ...

Pratone di Parella, approvato il patto di collaborazione tra Città e civici - Pratone di Parella, approvato il patto di collaborazione tra Città e civici - La giunta ha dato il via libera all'accordo tra la Città e comitato Salviamo i Prati, Circolo Legambiente Molecola, gruppo Scout Agesci TO11 e associazione Alta Parella - Pellerina ...

Sostenibilità, Giovannini: "Nuovo Patto Ue offre opportunità investimenti" - Sostenibilità, Giovannini: "nuovo patto Ue offre opportunità investimenti" - "Il nuovo patto di Stabilità e crescita dell'Unione Europea è una opportunità per fare investimenti in direzione della sostenibilità". Lo ha sottolineato l'ex ministro e direttore scientifico dell’ASv ...

Il Portogallo non sarà più un paradiso fiscale: nuove mete per i pensionati - Il Portogallo non sarà più un paradiso fiscale: nuove mete per i pensionati - In Grecia, dal 2020, è stata varata una misura che fissa un’aliquota del 7% sull’assegno previdenziale per un periodo di 15 anni a patto, però ... i due Paesi si candidano a diventare le nuove mete ...