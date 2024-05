(Di martedì 7 maggio 2024) Le parole del co-founder diintervenuto al convegno 'Come rendere concreta la' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos al palazzo dell’Informazione a Roma "Parlare di argomenti concreti che possano cambiare strada alle politiche delle aziende: in questo, lepossono avere un, con dati e suggerimenti per intraprendere un

(Adnkronos) – “Parlare di argomenti concreti che possano cambiare strada alle politiche delle aziende: in questo, le Fondazioni possono avere un ruolo importante, con dati e suggerimenti per intraprendere un percorso concreto e realmente misurabile ...

Livi (Nemani Microcredit): "Vogliamo potenziare la nostra offerta per piccoli imprenditori in Africa" - ...avuto l'opportunità di confrontarci con grandi aziende durante il convegno di SostenibileOggi e ... direttore di Nemani Microcredit che ha partecipato al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità'...

Sostenibilità, Cupini (SostenibileOggi): "Per Fondazioni ruolo importante" - Le parole del co - founder di SostenibileOggi intervenuto al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos al palazzo dell'Informazione a Roma "Parlare di ...