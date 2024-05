Sosta selvaggia a Fibbiana La zona sportiva resta bloccata Mezzi di soccorso in difficoltà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024) Da un lato una viabilità alternativa che liberi il centro didal traffico, anche in caso di chiusura della Fi-Pi-Li. Dall’altro, la previsione di zone diper gli appassionati sportivi in modo da risolvere il problema della ’’ che i residenti avrebbero più volte segnalato nei pressi del campo da rugby (soprattutto durante le partite). Sono le richieste avanzate da Federico Pavese, candidato a sindaco di Monteluponelcuore, per quanto concerne la frazione. Criticità emerse nel corso di un incontro con la cittadinanza svoltosi nei giorni scorsi, durante il quale gli abitanti dihanno posto l’accento sul blocco che si forma nelladurante gli incontri di rugby a causa delle numerose auto parcheggiate non sempre negli ...