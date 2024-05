Sollievo - ma ora niente distrazioni Meda d’orgoglio si prende i playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ultima domenica di Eccellenza regala tutti i verdetti. Oltre a quello già certo della mesta retrocessione in Promozione della Vis Nova (tra l’altro da ultima della classe in coabitazione col San Pellegrino) e delle salvezze anticipate di Base nel girone A e del Muggiò nel girone B (“mperdonabile“ nelle proporzioni però l’ultima sconfitta in terra orobica col Lemine per 6 a 0…) c’era da capire il destino al vertice di Ardor Lazzate e Leon e, sotto, del. Chi mastica amaro è senza dubbio il Lazzate che perde a Pavia di misura e viene superato oltre che dai padroni di casa anche dal Magenta (corsaro a Seveso) e scivola al quarto posto. Che significa primo turno sicuro fuori casa, proprio a Pavia, terzo. Resta la soddisfazione per il record di punti in Eccellenza, 62, ma forse ci si augurava un ranking migliore in chiave spareggi anche per la solidità dimostrata ...