Silvia Comello | Quando ho colpito Stefano Iurich con le forbici era già morto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 7 maggio 2024) «l’ho, era già. Forse un arresto cardiaco, per overdose di metadone». E' quanto ha detto, la donna di 42 anni, di Reana del Rojale (Udine), che si trova in carcere a Trieste per l'assassinio del 43enne. La ricostruzione è stata fatta all’avvocato di fiducia, Irene Lenarduzzi, durante un colloquio questa mattina. A raccogliere la versione riferita...