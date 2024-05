Sicurezza sul lavoro - Schlein | Investire in formazione e responsabilizzazione delle aziende

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 7 maggio 2024) ROMA – “Quello che è accaduto a Casteldaccia è una tragedia. L’ennesima. Il primo pensiero è di vicinanza alle famiglie dei cinque operai morti e del sesto in gravi condizioni. Sullasuloccorre un investimento profondo sia insia nella”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook la segretaria del Pd Elly. “Servono più risorse e c’è la necessità di assumere personale per effettuare controlli più efficaci. Pare che in provincia di Palermo ci siano 4 ispettori delper 1 milione e 200mila abitanti. In tutta la Sicilia 79 su un fabbisogno di 280. Ma il problema riguarda tutta l’Italia. Quando subentrano i subappalti a cascata allora il sub-diventa meno ...