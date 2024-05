Sicurezza - la Finanza sequestra 3 500 prodotti in un maxi emporio a Carugo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Como – Tremila e cinquecento articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori sono statiti nei giorni scorsi dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia didi Como. Nel corso dei controlli, condotti anche a seguito di segnalazioni giunte al 117, l'attenzione dei militari della Compagnia di Erba si è concentrata nei confronti di undi, in cui sono stati rinvenuti etidestinati all'igiene dentale e oggetti di bigiotteria risultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e delle indicazioni dei materiali impiegati per la loro fabbricazione. Al termine delle attività, il rappresentante legale della società è stato segnalato alla Camera di Commercio di Milano-Monza ...