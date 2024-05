Semplice - chi - irresistibile | la gonna crochet è il trend dell’estate

(Di martedì 7 maggio 2024) Life&People.it La moda è un eterno ritorno al passato ed in questa stagione estiva 2024, una delle tendenze più attese è senza dubbio la. Icona intrisa dell’atmosfera dei favolosi anni Settanta, questo capo si rifà ad unscatenato nel 1968 da Jane Birkin, attrice britannica che scelse proprio ilcome protagonista nel giorno del suo matrimonio. La Birkin optò per due versioni di questo tessuto, scegliendo una trama più densa e compatta e con un motivo ondulato orizzontale per la cerimonia. Si scatenò, invece, durante i festeggiamenti, indossando un’intricata composizione di reti a stelle e grandi mandala floreali. Il successo delfu fulmineo. Con il fervore del movimento dei figli dei fiori, il fai da te divenne una pratica importante e lo sferruzzare tramandato ...

