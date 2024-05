Seconda Categoria Il Bagnacavallo piega la Vis Faventia Blitz del San Pancrazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Avvincenti finali dei playoff di girone nei due raggruppamenti ravennati di. Non essendosi disputati i playout – che solo per lasono previsti con gare di andata e ritorno – le due finalissime sono l’ultimo atto stagionale, anche se le vincitrici sono ammesse alla fase regionale che, molto probabilmente, garantirà alle formazioni vittoriose un posto nella prossima Primao, comunque, un posto di riguardo in caso di eventuali ripescaggi. Nessuna sorpresa, nel girone M: al "Ricci" dila formazione di casa, arrivata in ottima condizione a questo finale di stagione, risulta vittoriosa 2-0 sulla Vis, brava comunque ad approdare all’ultimo atto. In gol Greco e Piva (foto Bracci) che portano il successo ai biancorossi. Nel girone N il Marina cade in casa 1-3 per ...