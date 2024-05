SEAL Awards 2024 - premiato impegno sostenibilità di Lenovo

(Di martedì 7 maggio 2024) Riconoscimenti a soluzioni come la tecnologia di raffreddamento a liquido Neptune. Installati anche maxi pannelli solari per l'impianto di Budapest E' un riconoscimento all'didiquello raccolto dal gruppo neiBusiness Sustainability, un programma che premia le organizzazioni che dimostrano forte leadership, innovazione everso pratiche commerciali sostenibili.

BYD SEAL U: Il nuovo SUV elettrico di lusso debutta a Milano - La sua batteria all'avanguardia assicura un' autonomia fino a 700 km con una singola carica, posizionandola al top della sua categoria per efficienza e sostenibilità. Esteticamente, la SEAL U segue ...

Milano Design Week - L'auto al Fuorisalone: gli eventi da non perdere - La Seal U sarà esposta nello showroom di Byd di Piazza Duomo a Milano, aperto per tutti i giorni ... Si comincia con "The Rebel Side of Design", esposizione che fonde sostenibilità, tecnologia e design ...