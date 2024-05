Scuola Federico Torre - AltraBenevento | Iniziati i lavori edili con le lezioni in corso

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ieri mattina, mentre i 500 studenti dellamediadi via Nicola Sala erano a lezione, la ditta Briganti, società cooperativa di Qualiano (NA) incaricata di abbattere e ricostruire gli edifici con un finanziamento PNRR di 17 milioni di euro, ha montato due grossi prefabbricati e installato il cartello che indica la delimitazione del cantiere”. Così in una nota Gabriele Corona del movimento “è possibile”. “Il cronoprogramma dell’intervento previsto dall’accordo firmato tra Comune di Benevento e Ministero dell’Istruzione prevede “inizio deientro il 31 marzo 2024” pena la revoca del finanziamento – scrive -. Il Dirigente Scolastico, con una “vivace” discussione con il sindaco si è opposto alle attività, seppur ...

