Scontro tra auto - tragedia sfiorata in centro

(Di martedì 7 maggio 2024) Tarantini Time Quotidianoin pienonel pomeriggio di oggi. Duesi sono scontrate violentemente tra via di Palma e via Regina Elena. Il bilancio è di 4 persone ferite, tutte trasportate all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto sanitari del 118 e Polizia Locale. Foto dalla pagina Taranto è luiL'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Catastrofe sfiorata per un soffio a Brindisi : un’auto si è schianta ta lungo via Umberto Maddalena nel pomeriggio di domenica 28 aprile, mancando per un pelo un passa nte che camminava tranquillamente sul marciapiede . Nel Video , ripreso da alcune ...

Misano, 7 maggio 2024 - Perdono il controllo a causa dell'asfalto viscido, l'auto si cappotta e finisce nel giardino di una casa. L'incidente è avvenuto stanotte in via Cella Raibano, a Misano, intorno all'una. Tanta paura per la coppia a bordo ...

Orvieto (Terni), 7 maggio 2024 – tragedia sfiorata in Auto strada dove due persone hanno rischiato di perdere la vita nell'esplosione della loro vettura alimentata a gas. L'episodio si è verificato due chilometri prima del casello di Chiusi in ...

