Scandicci: furto con spaccata nella notte in un ristorante di via Giotto. Arrestato 30enne - scandicci: furto con spaccata nella notte in un ristorante di via Giotto. Arrestato 30enne - A lanciare l'allarme un residente che aveva notato i due uomini mentre in un garage condominiale di via Duprè, una strada vicina alla trattoria, stavano forzando un registratore di cassa ...

