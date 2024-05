Russia annuncia esercitazioni nucleari - oggi il giorno di Putin (Adnkronos) – L'annuncio di esercitazioni delle forze nucleari tattiche, il primo pubblico, "nel breve futuro", in una località non precisata della Russia, precede di qualche ora l'insediamento di Vladimir Putin per il quinto mandato da Presidente, ...

