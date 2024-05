Rublev e il retroscena dietro il trionfo di Madrid | Sono pieno di farmaci - ho giocato senza poter deglutire e mangiare

(Di martedì 7 maggio 2024) “Nella mia vita non mimai sentito peggio di così“. Questa la rivelazione choc di Andrej, tennista russo fresco vincitore del Masters 1000 diil successo, unsulle sue condizioni fisiche che rendono ilcontro il canadese Félix Auger-Aliassime una vera e propria impresa. Ancora imbottito di antidolorifici e, nei prossimi giorniverrà sottoposto ad alcuni controlli medici per definire il tipo di virus contratto. Teoricamente, tra pochi giornidovrebbe essere nuovamente in campo agli Internazionali in corso a Roma.: “Hosotto iniezioni: non ho ancora scoperto di cosa si tratta esattamente” La gioia per il ...

