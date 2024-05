Rossetti Armocromia di Rossella Migliaccio | li abbiamo provati per voi

(CR) IL PROGRAMMA PAF – PORTE APERTE FESTIVAL 2024 Musica, scrittura e fumetto - (CR) IL PROGRAMMA PAF – PORTE APERTE FESTIVAL 2024 Musica, scrittura e fumetto - Ai blocchi di partenza anche la nona edizione del Porte Aperte Festival, che come noto si terrà a Cremona tra il 23 e il 26 maggio prossimi, organizzata dall’associazione omonima, dal Centro Fumetto A ...

Armocromia: arrivano i rossetti di Rossella Migliaccio da scegliere in base alla propria "stagione" - Armocromia: arrivano i rossetti di rossella Migliaccio da scegliere in base alla propria "stagione" - "Non esistono colori di rossetti che stanno bene a tutti, così per trovare la sfumatura più giusta per ogni volto ho creato una linea di ...

I medici in assemblea. Giurano 91 neolaureati. Schillaci: "Regioni, via il tetto per le assunzioni" - I medici in assemblea. Giurano 91 neolaureati. Schillaci: "Regioni, via il tetto per le assunzioni" - Ai Rinnovati l’appuntamento annuale dell’Ordine della provincia il presidente Monaco: "Ci interroghiamo sul futuro del nostro mondo". L’elenco dei giovani che hanno giurato, dei caducei d’oro e d’arge ...