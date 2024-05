Rocky - in uscita un film che racconta com’è nata la sag - dal regista di Green Book

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 7 maggio 2024) Peter Farrelly,di, dirigerà I Play, unche ricostruirà gli sforzi compiuti da Sylvester Stallone, per farsi assumere come protagonista in, pellicola da lui stesso sceneggiata, e che, contrariamente alle aspettative di tutti, lo avrebbe consacrato come astro nascente del cinema. Come noto,narra la storia dell’omonimo Balboa, pugile di provincia che, con perseveranza, arriva a sfidare il campione del mondo. Prodotto da Toby Emmerich e Christian Baha, insieme allo stesso Farrelly, I Playsarà scritto da Peter Gamble, e racconterà una storia davvero molto simile a quella narrata in; Stallone, attore di buone speranze ma senza particolari prospettive, scrive in quattro e quattr’otto ...