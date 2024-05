(Di martedì 7 maggio 2024) La produzione di energia pulita, in partiolare il fotovoltaico, resta in primo piano nel percorso verso la decarbonizzazione, in vista degli ambiziosi target proposti dalla UE al 2030 ed al 2050. Un settore che mostra prospettive rosee anche da punto di vista borsistico. Secondo gli esperti di abrdn Plc, società di investimento globale con sede nel Regno Unito, quotata alla Borsa di Londra, quello dell’energiaè un settore in crescita, su cui conviene puntare per avere ritorni interessanti. Perché il fotovoltaico Sfruttare la luce del sole è conveniente, visto anche il calo dell’89% registrato dai prezzi dei pannelli solari dal 2010 a oggi. Inoltre, si tratta di un sistema sempre più efficiente. Nel 2020, negli Stati Uniti, il fotovoltaico ha generato oltre 90.000 GWh di elettricità, un incremento di dieci volte rispetto al 2010. Paesi come la Cina e ...

rivoluzione fotovoltaica: le small cap che non staccano mai la spina - abrdn indica su quali titolo conviene puntare in vista della transizione energetica e delle sfide poste dalla decarbonizzazione che cambieranno anche la geografia degli investimenti

