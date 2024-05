Riassunto | L’ex-leader di DocuSign e Oracle nominato vicepresidente senior di GTM International di 6sense

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 7 maggio 2024) Andy Champion entra nella società per avviare le strategie go-to-market in EMEA e dirigere le attività di espansione internazionale SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)– “Le competenze di Andy nell’espansione delle organizzazioni, sia in termini di personale che di ricavi, saranno cruciali nei nostri piani di crescita globale”, ha dichiarato Mark Ebert, SVP delle Vendite di. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. Contacts Contatto per i media:pr@.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .