Regolamento Legnago-Lumezzane | ecco cosa succede in caso di pareggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Ildiindinel match valido per il primo turno della fase del girone dei playoff di Serie C 2023/2024. Nella sfida tra le due squadre del girone A ben due vantaggi per i padroni di casa, che sono giunti a fine regular season al sesto posto, con gli avversari odierni soltanto noni: per l’appunto, c’è la possibilità di giocare allo stadio Sandrini questa sfida secca a eliminazione diretta, inoltre potranno volare al secondo turno anche indial 90?, visto che non sono previsti supplementari o rigori. Questo vuol dire che gli ospiti, per qualificarsi, hanno bisogno di una vittoria. SportFace.

