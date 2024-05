Quanti armi nucleari tattiche ha la Russia | l’arsenale di Putin ai raggi X La differenza con quelle strategiche

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Mosca, 7 maggio 2024 – I numeri, freddi e crudi, sono inquietanti: 5.900 testate, di cui 1900 ordigni tattici. Questi sono i dati forniti dall’Ispi sulatomico a disposizione della. Un potenziale, a livello di cifre, maggiore rispetto a quello degli Stati Uniti. Il Cremlino ha annunciato esercitazioni ai confini dell’Ucraina per un possibile utilizzo di queste. La dottrina nucleare dellaprevede la possibilità di utilizzare ordigni atomici nel caso in cui venga messa in pericolo “l’esi s tenza stessa dello Stato”, sia consia con attacchi convenzionali. (FILES) An Yars intercontinental ballistic missile launcher parades through Red Square during the Victory Day military parade in central ...