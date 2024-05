Provinciale 181 in sicurezza | due interventi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) ERVE (Lecco) Un incontro per illustrare modalità e tempistiche degliche la Provincia di Lecco intende attuare lungo la181 Calolziocorte-Erve, in continuità con i lavori effettuati negli anni scorsi. Il summit si è svolto nella sede della Provincia tra il vicepresidente e delegato alla Viabilità Mattia Micheli, i tecnici dell’ente e il sindaco di Erve Gian Carlo Valsecchi (nella foto). Alla riunione hanno inoltre partecipato i professionisti incaricati della progettazione degli, finanziati con contributo statale. Per il primo finanziamento, dell’importo complessivo di 900mila euro, il progettista ha illustrato come le risorse saranno impiegate per la messa indei tratti di strada a sbalzo tramite opere di rinforzo strutturale, oltre adi ...