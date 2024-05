Premierato - costituzionalisti presentano due emendamenti | Spirito no partisan

Premierato: doppio turno e italiani all’estero, così va rivista la riforma - premierato: doppio turno e italiani all’estero, così va rivista la riforma - La conferenza stampa di Magna Carta, Libertà Eguale, Riformismo e libertà e Io cambio: due emendamenti per tamponare gli effetti della riforma ...

Giustizia, autonomia differenziata e premierato: slittano a dopo le Europee le tre riforme - Giustizia, autonomia differenziata e premierato: slittano a dopo le Europee le tre riforme - Qualche giorno fa l’accelerazione sul ddl Nordio, ieri la frenata di Donzelli. La decisione sulla calendarizzazione inciderà sugli altri testi ...

Premierato, alla Camera convegno spot alla riforma nel giorno in cui inizia la discussione in Aula. Organizzato da Alfano - premierato, alla Camera convegno spot alla riforma nel giorno in cui inizia la discussione in Aula. Organizzato da Alfano - Uno spot per la riforma costituzionale del premierato in piena campagna elettorale per le elezioni europee. Il titolo dell’evento, d’altronde, sembra super partes: “La costituzione di tutti. Dialogo s ...