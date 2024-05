(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - Un viaggio nel glorioso passato dell'automobilismo, con trenta equipaggi a bordo di altrettanti bolidi d'che percorreranno in anteprima leMille Miglia 2024. É tutto pronto per la quarta edizione di “”, manifestazione organizzata da Aci, Aci Storico e Aci Sport, in programma sabato prossimo, 11 maggio. Sfileranno lungo ledimezzi unici come la Mercedes 300 SL Coupe del 1955 o la Maserati A6 Coupe del 1949, insieme alle più moderne Ferrari Testarossa e Corvette Stingray del 1976. Il corteo di auto storiche si muoverà da piazza IV Novembre a Poggio a Caiano alle 9.30. Le auto poi si ...

Concerto primo maggio 2024 , strade chiuse e linee bus deviate , metro: tutte le info Quest’anno il Concerto del primo maggio a Roma 2024 non si svolgerà nella tradizionale location di San Giovanni, ma al Circo Massimo, perché nella storica piazza in ...

strade chiuse in provincia di Asti in occasione della terza tappa del Giro d'Italia : tutte le info utili

Prato, torna "Ruote nella Storia": macchine d'epoca per le strade della provincia - Prato, torna "Ruote nella Storia": macchine d'epoca per le strade della provincia - La manifestazione organizzata da Aci Prato vede la partecipazione di trenta equipaggi alla guida di auto da sogno: dalla Mercedes 300 SL del 1955 fino alla Ferrari Testarossa ...

Prevenzione incendi 2024: sanzioni per i proprietari di terreni negligenti - Prevenzione incendi 2024: sanzioni per i proprietari di terreni negligenti - Iniziata l'attività di prevenzione degli incendi per l'estate 2024, che prevede sanzioni per i proprietari di terreni negligenti.

Sicilia, in calo i casi di anemia mediterranea, ma la malattia continua ad essere diffusa nell’Isola - Sicilia, in calo i casi di anemia mediterranea, ma la malattia continua ad essere diffusa nell’Isola - Presentato a Palermo uno studio su come vivono l'anemia mediterranea i siciliani. Impatto pesante sulla vita di pazienti e familiari ...