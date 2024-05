Pokémon e fantasmi | la leggenda metropolitana della Sindrome di Lavandonia

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 7 maggio 2024) di Leonardo Bianchi Nella primavera del 1996, il Giappone sarebbe stato investito da un fenomeno spaventoso e inquietante: centinaia di adolescenti si sarebbero uccisi dopo aver giocato aRosso e Blu, i primi due videogiochiceleberrima serie usciti per il Game Boy. Le cause non sarebbero state chiarissime. C’è chi imputava la colpa a un glitch – un errore di programmazione – inserito malevolmente dagli sviluppatori, che avrebbe causato disturbi neurologici, sbalzi d’umore, dipendenza, isolamento e tendenze suicide. Altri invece puntavano il dito verso una particolare canzone che accompagna l’esplorazione di, la sinistra città che ospita la Torredentro la quale sono sepolti idefunti. La melodia conteneva delle speciali «frequenze» o «toni ...