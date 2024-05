Pm Genova | corruzione -domiciliari a Toti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 7 maggio 2024) 9.38 Il presidente della Regione Liguria,, è agli arresticon l' accusa diper l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Lo ha comunicato il procuratore capo genovese Piacente. Il procedimento arriva nell'ambito di un'inchiesta della Dda genovese e della Guardia di Finanza. Perquisiti gli uffici della Regione. Altri 9 provvedimenti dopo un blitz tra il capoluogo, La Spezia e Sanremo. Sequestro da 570mila euro per alcuni imprenditori.è in carica dal 2015.