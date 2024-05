Playoff - attesa finita | da questa sera il via il ‘gran ballo’ delle 28 pretendenti alla B

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’sta per finire perché, con il fischio d’inizio alle 20:30 prenderanno il via idi Lega Pro con ben 28 squadre a contendersi l’unico posto disponibile per fare compagnia a Mantova, Cesena e Juve Stabia, che hanno già staccato i biglietto per la serie B. Il programma di oggi prevede nove partite (gara secca), tre per girone, che si disputeranno in casa della compagine che ha ottenuto il miglior piazzamento durante la regular season. Nessuna sfida, in questo primo turno, tra team di gironi diversi perché tutto si svolgerà tra le squadre dello stesso raggruppamento. Tutte le gare saranno trasmesse su Sky Sport e su NOW mentre il match Picerno-Crotone anche su Rai Sport. Primo turno Girone A (gara unica in casa della squadra che ha ottenuto il migliore piazzamento al ...