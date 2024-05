Più sicuri sulle ciclabili e in centro - ci sono gli agenti in monopattino

(Di martedì 7 maggio 2024) Prato, 7 maggio 2024 –storico e pistepiù sicure. Con l’arrivo della bella stagione il reparto territorialedella polizia municipale riprende il servizio di controllo delle vie dele delle pistecon pattuglie in bicicletta e monopattini. "Il servizio risponde all’esigenza di arrivare prima, rispetto al servizio appiedato, sugli interventi e nello stesso tempo risponde all’esigenza, sempre più avvertita dai cittadini, di controllare e sorvegliare le pisteintorno alstorico", fanno sapere dal Comune. In effetti, da sempre, le pisteluoghi "sensibili", dove, nel corso degli anni,stati segnalati episodi di violenze, non solo nei confronti ...

