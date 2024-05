Più controlli in Sicilia sulla sicurezza del lavoro - me ne occuperò io | Schifani e la promessa rimasta sulla carta

Per coprire un territorio di quasi 26mila chilometri quadri, 400mila imprese e 5 milioni di abitanti, sono in servizio appena 68 ispettori del lavoro. «E invece in Sicilia ce ne dovrebbero...

Casteldaccia, in Sicilia caos controlli: mancano 200 ispettori. E la Regione non ha i fondi per nuove assunzioni - Casteldaccia, in sicilia caos controlli: mancano 200 ispettori. E la Regione non ha i fondi per nuove assunzioni - Per coprire un territorio di quasi 26mila chilometri quadri, 400mila imprese e 5 milioni di abitanti, sono in servizio appena 68 ispettori del lavoro. «E invece in sicilia ce ne ...

Strage di operai in Sicilia: cinque morti, uccisi da esalazioni mentre si calavano in un tombino - Strage di operai in sicilia: cinque morti, uccisi da esalazioni mentre si calavano in un tombino - Nuova strage di operai: è successo a Casteldaccia, in provincia di Palermo. I lavoratori erano impegnati nella rete fognaria e sono morti per le esalazioni di idrogeno solforato. Un sesto operaio è in ...

Calcio: Abodi disponibile a incontro con Figc e Lega - Calcio: Abodi disponibile a incontro con Figc e Lega - ROMA, 06 MAG – Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, conferma la piena disponibilità ad incontrare i presidenti di Figc, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, LND e delle componenti in relazio ...