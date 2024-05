Picchia la compagna incinta a Racale vicino Lecce durante una lite - lei perde il figlio | arrestato 32enne

Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio che aveva in grembo - Calci e pugni alla compagna incinta, la donna perde il figlio che aveva in grembo - Nella notte dello scorso fine settimana i carabinieri della Stazione di racale coordinati dalla Procura della Repubblica ... che aveva appena colpito con calci e pugni la compagna incinta. La donna ...

Picchia la compagna incinta e lei perde il bimbo: arrestato 32enne - Picchia la compagna incinta e lei perde il bimbo: arrestato 32enne - I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una telefonata giunta al numero unico 112 che segnalava una lite in corso tra un uomo e una donna ...

Picchia la compagna incinta al terzo mese e lei perde il bimbo, 32enne in cella - Picchia la compagna incinta al terzo mese e lei perde il bimbo, 32enne in cella - Calci e pugni dopo una lite per futili motivi, poi la corsa in ospedale dove i medici hanno accertato l’interruzione della gravidanza ...