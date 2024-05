Pescara, Record di Multe: Capoluogo Abruzzese in Testa alle Entrate del 2023 - pescara, Record di multe: Capoluogo Abruzzese in Testa alle Entrate del 2023 - Cronaca pescara - 07/05/2024 17:36 - La città di pescara si conferma il campione delle entrate da multe stradali nell'Abruzzo, incassando nel 2023 un'impressionante somma di ...

L'Aquila è la provincia abruzzese con meno multe e sanzioni - L'Aquila è il comune capoluogo di provincia dell'Abruzzo che, nel 2023, ha incassato i minori proventi da multe e sanzioni ...

Progettazione europea, percorso formativo dell'Agenzia per lo Sviluppo - L'AQUILA – L'Agenzia per lo Sviluppo, nell'ambito dell'accordo quadro con la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, organizza un percorso formativo/laboratorio simulato sul tema ...