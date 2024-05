Perché Cossiga disprezzava l’amico Berlusconi Fra carezze e minacce - un libro svela la verità sui rapporti fra due giganti della nostra politica

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 7 maggio 2024) Possono piacere o non piacere, qualcuno li ha amati e altri li hanno detestati. Ma non c’è dubbio che l’ex PresidenteRepubblica Francescoe Silviosiano stati due “” nella storiaitaliana. Il primo è ricordato soprattutto come il Presidente Picconatore per le sue uscite inusuali, criptiche e per la sua attitudine polemica quando soggiornava al Colle. L’altro, è stato un personaggio vulcanico che nel bene e nel male ha segnato decennistoria e favorito un cambiamento culturale nella comunicazione e nellaitaliane (se in meglio in peggio, potete deciderlo voi liberamente). Oggi, grazie a undi Filippo Ceccarelli intitolato “B. una vita di troppo“, sono emerse alcune ...