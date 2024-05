Per i 5 anni di Archie - Carlo avrebbe voluto regalargli la stessa capanna-giochi di legno commissionata anni fa per George

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 7 maggio 2024) Come aveva già fatto per, reIIIregalarlo anche al principe, 5ieri, un tradizionale Shepherd’s Hut. Cioè unadicome quelle usate un tempo dai pastori inglesi, trasformata però in una tana perin giardino. Costo: ben 18mila sterline (poco più di 20mila euro). Ma Harry e Meghan si sarebbero opposti al regalo, inviando un secco no al sovrano. ...