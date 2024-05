Paventi | Attacco Inter? Non più gol degli altri anni! C’è un dato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024)ha parlato del quartetto offensivo dell’, composto da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Sanchez. Spulciati alcuni numeri. NUMERI ? Andrea, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, spulcia qualche numero sui campioni d’Italia: «Migliordella Serie A, ma se poi andiamo a vedere i numeri, il quartetto offensivo dell’ha segnato ma non di più. Non è quello più prolifico delle ultime stagioni, partendo dal primoscudettato ad oggi. Il contributo dei due attaccanti complementari è stato minimo: la coppia Sanchez-Arnautovic ha segnato praticamente tanto quanto la coppia Sanchez-Pinamonti. L’con quattro elementi in vista della prossima stagione ...