(Di martedì 7 maggio 2024) Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6, nel centro di Empoli (Firenze), per M'baye, attaccante degli Azzurri,re di due gol su rigore nelle ultime due gare del club empolese. Alla guida del suo suv Mercedes il giocatore ha colpito dueinal lato della strada. Nell'impatto unaè andata. Il calciatore è stato portato al pronto soccorso solo per...

Paura per il bomber . Incidente stradale martedì mattina, intorno alle 6, nel centro di Empoli (Firenze), per M'baye Niang , il nuovo attaccante degli azzurri, auto re di due gol su rigore nelle ultime due gare del club empolese. Era al volante del ...

Paura per Niang, colpisce due auto in sosta: distrutta una utilitaria - paura per niang, colpisce due auto in sosta: distrutta una utilitaria - Incidente stradale questa mattina, intorno alle 6, nel centro di Empoli (Firenze), per M'baye niang , attaccante degli Azzurri, autore di due gol su rigore ...

Paura per Niang, coinvolto in un altro incidente: cosa è successo - paura per niang, coinvolto in un altro incidente: cosa è successo - L'attaccante dell'Empoli, insieme ad un'altra persona, è finito contro un muro: era già successo qualche mese fa ...

L’Empoli porta a casa un punticino. Il Castellani è vestito a festa. Ma sono poche le emozioni. E il Var annulla un gol a Gyasi - L’Empoli porta a casa un punticino. Il Castellani è vestito a festa. Ma sono poche le emozioni. E il Var annulla un gol a Gyasi - Il Frosinone parte meglio ed è più frizzante, poi nella ripresa si chiude in difesa e si accontenta del pareggio. Gli azzurri concedono poco ma non hanno le forze per prendersi i tre punti. Ora gli ul ...