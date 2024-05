Passaggio di testimone Galli e la staffetta con Ornago | Pronti a dare nuove energie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ingresso davanti a Villa Camperio trasformato in platea elettorale dove colloquiare con i cittadini e presentare i candidati che sosterranno Lorenzo(nella foto) per la corsa allo scranno di primo cittadino. Così il candidato di Cittadini per Villasanta ha deciso di presentare il suo programma e soprattutto la squadra dei candidati che lo sosterranno nel voto dell’8 e 9 giugno. Quando i villasantesi saranno chiamati a scegliere il successore di Lucatra Lorenzo, esponente del centrosinistra, Gianbattista Pini di Villasanta civica sostenuto dal centrodestra e Gaia Carretta con la lista civica Io scelgo Villasanta. "Questi ultimi tre mesi sono stati molto intensi, c’è stata una grande partecipazione ai gruppi di lavoro per la stesura del nostro programma di mandato, che partendo dall’ascolto del territorio e del ...