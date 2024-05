Pari opportunità - le donne italiane al bivio tra occupazione e maternità nel convegno di Valore D

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Un vero e proprio gap nel gap. Che allarga ulteriormente il divario occupazionale con gli uomini e segna una frattura, a volte temporanea, a volte definitiva, nel percorso professionale di molte lavoratrici. E' l’effetto dellasulle carriere femminili, un fenomeno comune a livello europeo ma con un impatto particolarmente negativo in un L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive” Manageritalia, +8,1%dirigenti nell’ultimo anno, dal 2008 raddoppiate in gestione Fiere, Casaidea: “Artigianato di qualità innovazione e tante idee per abitare l’esterno” Sardegna, l’imprenditore Agabio: “Speranza che nuova giunta dialoghi con aziende tech locali” Sardegna, ...