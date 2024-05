Pari opportunità - le donne italiane al bivio tra occupazione e maternità nel convegno di Valore D

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Un vero e proprio gap nel gap. Che allarga ulteriormente il divario occupazionale con gli uomini e segna una frattura, a volte temporanea, a volte definitiva, nelpercorso professionale di molte lavoratrici. E' l'effetto dellasulle carriere femminili, un fenomeno comune a livello europeo ma con un impatto particolarmente negativo in un Paese come il nostro, all'ultimo posto in Europa per tasso difemminile e con uno fra i più bassi tassi di fecondità. Se guardiamo infatti i dati (al 2022), da noi solo il 51,1% delletra i 15 e i 64 anni lavora, contro una media Ue27 del 64,9%, e il numero medio di figli per donna è 1,24, unmolto al di sotto di Paesi come la Francia (1,79), la Svezia (1,53) e l'Olanda (1,49). La posizione del nostro Paese non ...