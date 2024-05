Palumbo - Brucellosi | Nomina commissario certifica un fallimento

(Di martedì 7 maggio 2024)(Cisal) : “un. Adesso mettere in sicurezza i 4000 addetti” L’avvicendamento tra una gestione commissariare e l’altra è un primo timido passo, seppur miracoloso per come è maturato, nella conduzione dell’emergenza che vivono gli allevatori della filiera bufalina e l’indotto della provincia di Caserta”. E’ quanto ha dichiarato questo pomeriggio il Segretario Generale della Cisal Caserta Ferdinando, il sindacalista che ha spalleggiato sin dall’inizio la protesta. “Sisenza tema di smentita che ciò che è stato posto in essere sinora non ha sortito effetti e che dunque bisogna repentinamente cambiare registro. Nell’attesa di comprendere chi e come attuerà i piani di intervento ...

Brucellosi. CISAL Caserta: Nomina Commissario certifica fallimento - Brucellosi. CISAL Caserta: Nomina commissario certifica fallimento - L’avvicendamento tra una gestione commissariare e l’altra è un primo timido passo, seppur miracoloso per come è maturato, nella conduzione dell’emergenza che vivono gli allevatori della filiera ...

Campania, Brucellosi. Palumbo (Cisal): “Nomina commissario certifica un fallimento. Adesso mettere in sicurezza i 4000 addetti” - Campania, Brucellosi. palumbo (Cisal): “Nomina commissario certifica un fallimento. Adesso mettere in sicurezza i 4000 addetti” - Caserta, 7 Maggio – “L’avvicendamento tra una gestione commissariare e l’altra è un primo timido passo, seppur miracoloso per come è maturato, nella conduzione dell’emergenza che vivono gli allevatori ...

Nuoro, il Psd’Az vota a sostegno di Soddu: «Sì al bilancio, no al commissario» - Nuoro, il Psd’Az vota a sostegno di Soddu: «Sì al bilancio, no al commissario» - Nuoro Il Psd’Az sarà a fianco dell’amministrazione di Andrea Soddu nella prova in consiglio del 9 maggio, che ne stabilirà la salvezza o la fine del mandato. A seconda dell’approvazione o meno del bil ...