Padel - Chingotto-Galan e Brea-Gonzalez trionfano anche a Siviglia

(Di martedì 7 maggio 2024) La tappa del Premierdiè stata quasi una ripetizione di quella belga di qualche settimana fa. Alla fine ad aggiudicarselo sia al maschile che al femminile sono state le solite due coppie ovveroche hanno potuto festeggiare una doppietta non scontata alla vigilia. I Chingala, come si sono rinominati, sono pronti a dare il via ad una dinastia di successi, elemento che hanno già cominciato al femminileQueste allora le parole dei vincitori del torneo maschile: “Grazie a tutti per essere qui oggi. Stiamo ...

CUPRA è Official Partner del Milano Premier Padel P1 2023 - CUPRA è Official Partner del Milano Premier padel P1 2023 - In occasione della seconda tappa italiana del rinomato circuito Premier padel P1, Milano torna ad essere capitale ... Franco Stupaczuk (4°), Delfina Brea (5°) e Alejandro Galán (5°), Federico ...

Premier padel: Chingotto-Galan, che bis a Siviglia. Ora sono loro i top - Premier padel: chingotto-galan, che bis a Siviglia. Ora sono loro i top - maschile Prima di diventare compagno di Galan, Chingotto aveva vissuto una dignitosissima carriera di alto livello, ma vinto soltanto due tornei: Las Rozas nel 2020 con Tello e il Master di Barcellona ...

Sevilla Premier Padel P2, come a Bruxelles Vincono ‘Chingalan’, Brea e Gonzalez - Sevilla Premier padel P2, come a Bruxelles Vincono ‘Chingalan’, Brea e Gonzalez - Da Bruxelles a Siviglia, esultano ancoraloro. Fede Chingotto e Ale Galan nel tabellonemaschile, Delfi Brea e Bea Gonzalez in quello ...